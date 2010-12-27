Госдума: частные микрофинансовые компании больше не могут выдавать займы под залог жилья

Государственных организаций закон не коснется.

Государственная дума запретила частным микрофинансовым организациям выдавать клиентам займы под залог жилплощади. Теперь подобное право останется только у государственных компаний. Законопроект принят во втором чтении.

Депутаты надеются, что таким способом смогут бороться с мошенническими схемами, в результате которых жертвы лишаются квартир.

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита объясняют авторы инициативы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что закон поможет правительству пресечь "волну жилищного рейдерства". Теперь частные организации могут выдавать кредиты под залог нежилого помещения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума предложила сделать вход в курилки аэропорта платным.

Фото: Piter.tv