В "РБК" зафиксировали повышенные продажи персональных ПК в марте.

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы. Нехватка гаджетов произойдет из-за повышенного спроса на портативные ПК. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на представителей отрасли.

Эксперты напомнили, что производство гаджетов в Китае не восстановилось до конца. По данным РБК, со 2 по 8 марта продажи ноутбуков в России увеличились на 10%. С 9 по 15 марта рост продаж составил уже 27%. Ситуация также стимулируется резким ростом курса доллара по отношению к рублю. Россияне стараются закупить технику заранее, пока продавцам не пришлось изменять цены.

В России резко сокращаются запасы устройств Apple.