Громкие соседи заплатят от одной до трех тысяч рублей.

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью. Совет Федерации предложил ввести административную ответственность за данное правонарушение. Для этого депутатам придется внести правки в 14 главу проекта нового КоАПа. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на членов комиссии по разработке документа.

Законопроект будет касаться покоя и тишины граждан не только в ночное время. Предлагается обеспечить наказание для нарушителей в виде выплаты 1-3 тысяч рублей. К действиям, нарушающим право на отдых, будет относиться громкое пение или проигрывание музыки через колонки. Закон не распространится на действия, направленные на пресечение нарушений, массовые праздники и религиозные события.

Ранее Piter.tv писал о том, что штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

