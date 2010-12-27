Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью. Совет Федерации предложил ввести административную ответственность за данное правонарушение. Для этого депутатам придется внести правки в 14 главу проекта нового КоАПа. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на членов комиссии по разработке документа.
Законопроект будет касаться покоя и тишины граждан не только в ночное время. Предлагается обеспечить наказание для нарушителей в виде выплаты 1-3 тысяч рублей. К действиям, нарушающим право на отдых, будет относиться громкое пение или проигрывание музыки через колонки. Закон не распространится на действия, направленные на пресечение нарушений, массовые праздники и религиозные события.
Ранее Piter.tv писал о том, что штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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