Также под административку попадет и наличие на частой земле амброзии полыннолистной.

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах и приусадебных участках. Документ направлен в Министерство юстиции. Об этом сообщили "РИА Новости".

Новые правки могут внести в КоАП по предложению Совета Федерации. Физические лица будут обязаны выплатить государству от 2 до 3 тысяч рублей. Их оштрафуют за непринятие мер по борьбе с карантинной сорной растительностью. Должностные лица заплатят 7-12 тысяч, а юридические - 20-30 тысяч рублей.

Чиновники напомнили, что большое количество борщевика растет именно на дачах. Проект позволит бороться с амброзией полыннолистной, на которую у многих проявляется аллергическая реакция. Она распространена в основном в южных регионах России. При этом сейчас действенного метода воздействия на владельцев участков нет.

Ранее на борьбу с борщевиком в Петербурге официально выйдут городские власти.

Видео: YouTube/Science