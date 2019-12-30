Законопроект создадут к концу этого года.

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей. В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

В РОАД считают, что необходимо установить выплату в размере от 300 тысяч рублей до миллиона. Заместитель главы комитета по транспорту предлагает ввести более суровое наказание. Александр Старовойтов хочет отправлять таких нарушителей под уголовную статью. Он напомнил, что проблема имеет общественное значение. Сейчас в России от 10 до 30% транспортных средств имеют скорректированные данные о пробеге.

Вопрос будет обсуждаться совместно с ГИБДД. Текст законопроекта будет разработан чиновниками до конца 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что японцы собираются сделать то, что не удалось проекту "ё-мобиль" в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

