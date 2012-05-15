Россиян оставят без новогодних скидок на автомобили

Российские автодилеры оставят граждан страны без скидок на автомобили. Об этом пишет портал "Autonews.ru". Причины – опустошенные склады из-за высокого спроса на новые машины, дефицит деталей, а также большие очереди, растянувшиеся почти на два месяца.
По словам председателя комитета по развитию предпринимательства в автомобильной отрасли Санкт-Петербургского отделения "Деловой России" Вячеслава Жигалова, россияне могут наткнуться на скидки, однако не стоит ждать щедрости.
Руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что причина дефицита машин кроется в нехватке микрочипов. По его словам, в настоящее время ожидаемый объем реализации автомобилей в России составит 1,6-1,7 миллиона единиц, хотя в докризисный период он находился на уровне двух миллионов.
Аналитики утверждают, что быстрого решения автомобильного дефицита ждать не стоит. Россиянам советуют не затягивать с приобретением или заказом новых машин, так как цены на них могут стремительно вырасти.
Ранее мы сообщали, что "АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов.
Фото: pexels.com
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