Россиян оставят без новогодних скидок на автомобили

Всему виной опустошенные склады дилеров из-за высокого спроса на новинки.

Российские автодилеры оставят граждан страны без скидок на автомобили. Об этом пишет портал "Autonews.ru". Причины – опустошенные склады из-за высокого спроса на новые машины, дефицит деталей, а также большие очереди, растянувшиеся почти на два месяца.

По словам председателя комитета по развитию предпринимательства в автомобильной отрасли Санкт-Петербургского отделения "Деловой России" Вячеслава Жигалова, россияне могут наткнуться на скидки, однако не стоит ждать щедрости.

Руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что причина дефицита машин кроется в нехватке микрочипов. По его словам, в настоящее время ожидаемый объем реализации автомобилей в России составит 1,6-1,7 миллиона единиц, хотя в докризисный период он находился на уровне двух миллионов.

Аналитики утверждают, что быстрого решения автомобильного дефицита ждать не стоит. Россиянам советуют не затягивать с приобретением или заказом новых машин, так как цены на них могут стремительно вырасти.

Ранее мы сообщали, что "АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов.

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