Россиян обязали регистрироваться при поездках в города ЧМ-2018

Соответствующий указ вступил в силу 12 мая.

Во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом этого года, болельщиков обяжут оформлять временную регистрацию. Об этом сообщает 17 мая информационное агентство "REGNUM".

Соответствующий указ вступил в силу 12 мая. Данные правила действуют с 25 мая по 25 июля. Согласно документу, болельщики мундиаля в течение тех дней обязаны оформлять временную регистрацию, при посещении городов-организаторов ЧМ по футболу. Приезжие должны лично обратиться в МВД или МФЦ, предоставив все необходимые документы.

Жителей Московской области, приехавших в столицу, и жителей Ленинградской области, приехавших в Петербург, избавят от трёхдневной регистрации. Напомним ЧМ по футболу начнется 14 июня. В дни мундиаля в Петербург приедут 400 000 болельщиков

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