В Петербурге распространят выплату детских пособий на семьи с временной регистрацией

В ЗакСе решили, что так будет справедливо, так как не все могут купить себе жилье.

ЗакС принял в третьем, окончательном чтении поправки в Социальный кодекс, которые позволят расширить список льготников с детьми от 3 до 7 лет. Заседание прошло 9 февраля в Мариинском дворце.

На ежемесячные выплаты также смогут претендовать и те, у кого нет постоянной регистрации в Петербурге, а только временная.

Это такие же граждане нашей страны, которые приехали в наш город, чтобы здесь жить и работать. Далеко не у всех из них, тем более, когда мы говорим о больших семьях с детьми, есть возможность быстро приобрести собственное жилье, а с ним и постоянную регистрацию. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга.

По информации представителя губернатора в парламенте Константина Сухенко, количество претендующих на выплату увеличится на 2 тысячи. Часть средств (40%) выделят из федерального бюджета.

Выплату можно получить в том случае, если доход семьи меньше прожиточного минимума на каждого человека.

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