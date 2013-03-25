МВД предлагает с 1 мая снимать россиян с учета при фиктивной регистрации

Россиянин, согласно подготовленному проекту, имеет право обжаловать принятие решения о снятии его с регистрационного учета.

МВД России предлагает с 1 мая 2026 года снимать россиян с регистрационного учета в тех случаях, когда будет установлен факт фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на текст проекта документа. В приказе отмечается, что решение о снятии гражданина с регистрационного учета осуществляется, если факт регистрации осуществлен на основании представления человеком заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, а также если регистрация в жилом помещении произведена без намерения пребывать или проживать в нем. Еще одним основанием будет то, что регистрации осуществлена без намерения собственника жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания или проживания указанного человека.

В полиции уточнили, что такие факты должны быть подтверждены вступившим в законную силу обвинительным приговором, постановлением, определением судебной инстанции либо процессуальным документом, вынесенным органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа. Постановление об административном нарушении должно вступить в законную силу. В проекте документа сотрудники МВД говорят о том, что решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов правоохранительных органов как на межрегиональном, региональном и районном уровнях, либо лицами их замещающими в течение пяти рабочих дней. Такое решение будет принято, при условии, что факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений.

