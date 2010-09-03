Минтруд напомнил, в каком случае можно заключить соцконтракт

Социальный контракт можно заключить даже в том случае, даже если место жительства россиянина не совпадает с пропиской. Соответствующие данные представили через национальный мессенджер Max сотрудники пресс-службы министерства по труду и социальной защите населения. Чиновники из профильного ведомства в федеральном правительстве указали, что для реализации такого плана требуется временная регистрация.

Заключить соцконтракт можно в том регионе, где вы сейчас живете, если у вас есть временная регистрация. Обратиться за соцконтрактом могут гражданин или семья со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания. пресс-служба Минтруда РФ

Специалисты учитывают доходы всех членов семьи за три месяца, а расчетный период начинается за месяц до подачи человеком заявления. С социальным контрактом можно получить поддержку для того, чтобы найти рабочее место, открыть или развивать собственное дело, начать личное подсобное хозяйство или преодолеть трудную жизненную ситуацию. Важно помнить о том, что если гражданин заключает социальный контракт на открытие своего дела или на ведение личного подсобного хозяйства, то открыть предприятие или ферму он сможет только в том регионе, где он оформил социальный контракт.

