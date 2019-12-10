Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ

ФОМ выяснил проблемы, чаще всего беспокоящие россиян.

Цены на услуги ЖКХ на первом месте в списке проблем россиян (48% опрошенных). Больше всего вопросов по коммунальным платежам высказывают жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование ФОМ. Жителей также волнует падение доходов и рост расходов.

Рост стоимости товаров и услуг беспокоит 47% жителей страны. Здесь наибольшая обеспокоенность наблюдается на камчатке (66%), в Воронеже (63%) и Саратове (60%). Тяжелой ситуацию в сфере здравоохранения называют 34% опрошенного населения. В регионах этот показатель еще выше, например, в Мордовии он составляет 63%.

За ситуацию с дорогами переживают 15%, за образование - еще 11% россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура добивается устранения нарушений при взимании с жильцов платы за ЖКХ.

Видео: YouTube/The Telegraph, Household Hacker