Прокуратура добивается устранения нарушений при взимании с жильцов платы за ЖКХ

Организация принимает платежи с населения без использования специального банковского счёта.

Прокуратура Московского района провела проверку управляющей организации ООО "УО "Профсервис" на предмет соблюдения закона в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что управляющая компания для осуществления расчетов с населением привлекает платежного агента. Платёжный агент в свою очередь должен использовать открытый в кредитном учреждении специальный банковский счет. Приём наличных без зачисления на банковский счёт не допускается.

ООО "УО "Профсервис" принимает платежи с населения без использования специального банковского счёта. Прокуратура внесла представление в адрес руководства.

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Фото: ВЦКП