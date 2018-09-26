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Россия завершит испытания "Рубежа" до конца 2021 года

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Ракетный комплекс тестируется вместе с ракетами, которые он будет использовать.

Россия завершит испытания нового ракетного комплекса "Рубеж" до конца 2021 года. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на генерального конструктора по военно-технической политике концерна "Моринформсистема-Агат" Николая Борисова. Эксперт рассказал, что тестирование оружия ведется вместе с противокорабельными крылатыми ракетами Х-35УЭ, который "Рубеж" использует.

В настоящее время ведутся испытания нового комплекса "Рубеж". Они гарантированно завершатся до конца 2021 года

Николай Борисов, генконструктор концерна "Моринформсистема-Агат"

Специалист рассказал, что  "Рубеж" считается мобильной версией берегового ракетного комплекса "Бал". Система объединяет несколько функций: боевое управление, разведку, целеуказание и пусковую машину.

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Видео: YT / Минобороны России

Теги: ракетный комплекс, рубеж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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