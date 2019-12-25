Девятиклассников в Петербурге этой осенью ждет новый устный экзамен

Сейчас экзамен проходит только в тестовом режиме.

Новый устный экзамен по истории в виде апробации пройдет уже нынешней осенью. Тестирование проводят в октябре–ноябре в ряде регионов, в том числе в Санкт‑Петербурге, сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, экзамен предназначен для учащихся 9‑х классов. В ходе апробации специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) отрабатывают подходы к внедрению испытания, а также тестируют различные модели заданий и организационные схемы проведения экзамена.

Пока процедура реализуется исключительно в тестовом режиме. В Рособрнадзоре подчеркнули, что окончательное решение о повсеместном введении устного экзамена примут после того, как завершатся испытания и пройдут необходимые обсуждения.

Ранее мы сообщали, что новый предмет по ИИ сделают обязательным в российских школах с 2027 года.

Фото: Piter.TV