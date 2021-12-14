Россия запустила два спутника "Экспресс" с помощью "Протон-М"

"Роскосмос" отправил на орбиту телекоммуникационные устройства.

Россия запустила два телекоммуникационных спутника "Экспресс" с помощью "Протон-М". На околоземную орбиту отправились аппараты АМУЗ и АМУ7. Об этом рассказали представители государственной корпорации "Роскосмос". Трансляция старта ракеты-носителя велась на официальном сайте.

Запуск состоялся с территории космодрома "Байконур". Головная часть ракеты с разгонным блоком "Бриз-М" успешно отделилась от третьей ступени носителя. Известно, что первый космический аппарат отделится от блока через 17 часов 50 минут после старта, а второй - через 18 часов 7 минут.

Напомним, что довыведение спутников на орбиту Земли будет осуществляться при помощи двигательных установок. Они включают в себя два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д.

Путин пообещал обсудить с Рогозиным программу запуска микроспутников.

Фото и видео: Youtube/Роскосмос ТВ



