Путин пообещал обсудить с Рогозиным программу запуска микроспутников

В Москве студенты создают микроаппараты для запуска в космос.

Российский президент Владимир Путин пообещал обсудить с Дмитрием Рогозиным программу запуска микроспутников. Такое заявление глава государства сделал во время общения с молодыми учеными на Конгрессе в Сочи. Политик решил переговорить с руководителем государственной космической корпорации "Роскосмос" для того, чтобы обеспечить поддержку запуска аппаратов, созданных студентами Московского физико-технического института. Один из участников мероприятия Иван Утешев рассказал, что микроаппараты необходимые для решения различных важных задач.

Роскосмос это все поддерживает, естественно, но программа не на один год рассчитана, поэтому могут передумать. Хочется все-таки, чтобы было принято решение некоторое. 20 запусков таких запусков ежегодно. Обещают. Иван Утешев, студент

Ученый добавил, что каждый такой микроспутник оценивается в два-три миллиона рублей.

Путин отметил социальный характер проблемы грязи в городах.

Фото: Kremlin.ru

