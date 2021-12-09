Российский президент Владимир Путин отметил социальный характер проблемы грязи в городах. Этот вопрос глава государства поднял во время выступления и ответов на вопросы молодых ученых. Мероприятие состоялось 8 декабря в Сочи. Старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени академика Заварицкого Уральского отделения РАН Андриан Селезнев объяснил политику, что в 2017 года вместе с партнерами разработал проект оценки загрязненности городских улиц Екатеринбурга. Специалист уверен, что проблема является не только экологической, но и также управленческой.
Полностью согласен, здесь и добавить нечего. Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем больше времени эта субстанция сохраняется, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды.
Владимир Путин, президент РФ
Аналитик полагает, что вопрос с загрязненностью особо актуален для жителей Урала, Мурманска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.
Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения Восточного.
Видео: Kremlin.ru
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