Глава РФ оценил необходимость признания проблемы не только с экологической, но также и управленческой стороны.

Российский президент Владимир Путин отметил социальный характер проблемы грязи в городах. Этот вопрос глава государства поднял во время выступления и ответов на вопросы молодых ученых. Мероприятие состоялось 8 декабря в Сочи. Старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени академика Заварицкого Уральского отделения РАН Андриан Селезнев объяснил политику, что в 2017 года вместе с партнерами разработал проект оценки загрязненности городских улиц Екатеринбурга. Специалист уверен, что проблема является не только экологической, но и также управленческой.

Полностью согласен, здесь и добавить нечего. Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем больше времени эта субстанция сохраняется, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды. Владимир Путин, президент РФ

Аналитик полагает, что вопрос с загрязненностью особо актуален для жителей Урала, Мурманска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.

Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения Восточного.

Видео: Kremlin.ru

