Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения Восточного

Глава РФ обещал узнать, на что идут средства.

Российский президент Владимир Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения космодрома "Восточный". Ранее к главе государства обратился студент Московского физико-технического института Иван Утешев. Он рассказал политику о стоимости оформления документов для совершения поездки. Это произошло на Конгрессе молодых ученых, проходящем в Сочи. Юноша уточнил, что тур обойдется путешественнику в сто тысяч рублей.

И это в основном не перелет. Это бумаги всевозможные. То есть именно за оформление. Разрешение получить. Иван Утешев, студент

Президент РФ удивился названной стоимости. Он заявил, что не понимает, на что именно уходят средства при оформлении документов. Путин пообещал студенту обязательно выяснить этот вопрос. В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что стоимость оформления услуг с учетом туроператора составит менее 10 тысяч рублей для взрослого человека, а на ребенка - 5 тысяч.

Путин в шутку посетовал, что в последнее время часто говорит о санкциях.

Фото и видео: Telegram / Кремлевский пул РИА

