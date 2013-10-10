Путин в шутку посетовал, что в последнее время часто говорит о санкциях

В среду, 8 декабря, президент России Владимир Путин посетил конгресс молодых учёных, который проходит в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Во время беседы с юными научными сотрудниками главе РФ задали вопрос о санкциях, на что он с улыбкой посетовал, что очень часто говорил на эту тему за последние два дня.

Мы только что говорили об этом с премьером Греции, вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и вот опять про санкции.

Владимир Путин

Напомним, что ранее в Госдепе США заявили, что санкции в случае вторжения на Украину изолируют РФ от мировой финансовой системы.

Помимо бесед про санкции на конгрессе молодых ученых Владимир Путин планирует обсудить с участниками вопросы привлечения талантливой молодёжи в сферу науки и повышения вовлечённости профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ.

Видео: kremlin.ru