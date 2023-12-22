Дмитрий Полянский призвал НАТО дать ответ.

Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу украинского кризиса 22 марта. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности при Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что Россия считает неплохим решением, если представители стран-членов Североатлантического военного альянса могли бы разъяснить коллегам свою лукавую логику альянса. Это связано с тем, что изначально политические лидеры говорили о том, что НАТО должна расшириться на территорию Украины, так как РФ не нападет на страну-член блока. Однако сейчас Запад говорит о том, что нельзя дать России победить на Украине, так как дальше Кремль двинется с войсками на НАТО.

Где хоть какой-то здравый смысл в ваших высказываниях, господа, и хоть какая-то последовательность? Впрочем, она красноречиво проявляется в том, как вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

В России предлагают переговорить по этим нелицеприятных для западных коллег моментах более подробно на мероприятии, запрошенном 22 марта отдельном заседании Совбеза.

Постпредство РФ: Москва не хочет устранять Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций