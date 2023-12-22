Дмитрий Полянский рассказал о целях ВС РФ на СВО.

Москва не планирует устранять украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности при Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат задался вопросом к коллегам о том, что действительно ли они могут думать о том, что российские силы не смогли бы попасть ударом по кортежу лидера киевского режима, если бы хотели совершить задуманное. В РФ призвали коллективный Запад честно ответить самим себе на этот вопрос. Полянский уточнил, что если таким образом избавиться от иностранного политика хотят в душе кто-то из его международных союзников, то эти надежды Россия разочарует, так как в планы Кремля такая деятельность не входит.

Вы прекрасно знаете, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых Великобританией компонентов. Для нас эта цель гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский, делающий селфи в городах. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский заметил, что реинкарнацию господина Голобородько из сериала "Слуга народа" избрал на президентство народ Украины, поверив предвыборным обещаниям Владимира Зеленского об установлении мира на Донбассе, защите русского языка и русскоговорящих граждан страны. Однако политик обманул ожидания граждан.

Постпредство РФ при ООН заявило, что Запад понижает ставки в отношении Украины.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций