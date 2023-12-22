Дмитрий Полянский объяснил, что Запад убеждает мир в том, что Россия не должна одержать победу на поле боя.

Страны коллективного Запада сильно понизили ставки в отношении Украины, поэтому теперь вместо публичных призывов к помощи властям в киевском режиме звучат слова о недопустимости победы со стороны Москвы в региональном конфликте. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности при всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат полагает, что для мира становится очевидным тот факт, что никакие дополнительные военные поставки вооружения для ВСУ не остановят агонию обанкротившихся властей на Украине. Такая поддержка со стороны Запада просто растягивает по времени проблему, а ценой такого процесса становятся десятки или сотни тысяч убитых человек.

Когда инициатива на фронте полностью перешла к российской армии, вопрос состоит лишь в том, что готовы предпринять западные спонсоры Зеленского и его клики, чтобы попытаться спасти свой геополитический проект по созданию "анти-России" на наших границах от полного коллапса. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский добавил, что перспектива краха киевского режима порождает среди отдельных европейских политических лидеров желание добиться прямого столкновения между РФ и НАТО.

Постпредство РФ: утечка разговора военных ФРГ подтверждает след Запада в атаках ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций