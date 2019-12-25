Россия запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ в ответ на санкции ЕС

Санкции ввели в связи с якобы "русским следом" в 2015 году.

Россия запретила въезд руководителям спецслужб и силовых госорганов Германии в ответ на санкции ЕС. Об этом говорится в сообщении, которое распространил МИД РФ.

Мера стала ответным шагом на санкции Евросоюза, введённые в связи с якобы "русским следом" в 2015 году, когда были взломаны компьютерные системы Бундестага.

Подчёркивается, что новых фигурантов санкционного списка Москва выбирала, исходя из дипломатического принципа взаимности. В МИД РФ отметили, что если власти ФРГ продолжат наращивать конфронтацию, это может привести к дальнейшим мерам реагирования со стороны России.

Ранее мы писали, что МИД Германии считает, что решение по СП-2 должны принимать участники проекта.

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