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МИД Германии считает, что решение по СП-2 должны принимать участники проекта

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нужно учитывать и политическое измерение проекта газопровода.

МИД Германии считает, что решение по "Северному потоку-2" должны принимать участники проекта. Мнением поделился официальный представитель ведомства Кристофер Бургер.

Уже с некоторых пор США оказывают давление на германские компании и Германию.

Кристофер Бургер, официальный представитель МИД ФРГ

Он подчеркнул, что нужно учитывать и политическое измерение проекта газопровода.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа планирует новые санкции против "Северного потока-2".

Видео: YouTube / phoenix

Теги: германия, мид германии, северный поток 2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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