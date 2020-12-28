МИД Германии считает, что решение по СП-2 должны принимать участники проекта

нужно учитывать и политическое измерение проекта газопровода.

МИД Германии считает, что решение по "Северному потоку-2" должны принимать участники проекта. Мнением поделился официальный представитель ведомства Кристофер Бургер.

Уже с некоторых пор США оказывают давление на германские компании и Германию. Кристофер Бургер, официальный представитель МИД ФРГ

Он подчеркнул, что нужно учитывать и политическое измерение проекта газопровода.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа планирует новые санкции против "Северного потока-2".

Видео: YouTube / phoenix