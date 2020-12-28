МИД Германии считает, что решение по СП-2 должны принимать участники проекта

МИД Германии считает, что решение по "Северному потоку-2" должны принимать участники проекта. Мнением поделился официальный представитель ведомства Кристофер Бургер.
Уже с некоторых пор США оказывают давление на германские компании и Германию.
Кристофер Бургер, официальный представитель МИД ФРГ
Он подчеркнул, что нужно учитывать и политическое измерение проекта газопровода.
Ранее СМИ писали, что администрация Трампа планирует новые санкции против "Северного потока-2".
Видео: YouTube / phoenix
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