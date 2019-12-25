Мартиньш Стакис ответил, что и не собирался посещать Россию.

Россия запретила въезд мэру Риги. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что такая мера в отношении Мартиньша Стакиса принята дипломатами из-за ситуации, которая произошла во время чемпионата мира по хоккею. По словам чиновницы, поступок иностранца был беспрецедентной русофобской выходкой.

Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В Москве полагают, что главе Риги следует задуматься о развитии экономических связей с российскими регионами, а не заниматься политическим хулиганством. Ранее в столице Латвии были установлены флаги стран-участник международного турнира. Флаг РФ активисты-чиновники заменили на флаг Олимпийского комитета. Они сослались на постановление Всемирного антидопингового агентства. Мэр Риги Мартиньш Стакис после запрета ему въезда на территорию РФ заявил, что не планировал поездки в страну. Он заметил, что ему есть чем заняться в своем городе.

Фото: Mārtiņš Staķis

