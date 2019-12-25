Россия заняла второе место по поставкам нефти в США в октябре 2019 года. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго. Данные приведены за период с января по ноябрь прошлого года.
Первое место в поставках отводится Канаде. У данного государства Америка закупила 136,5 млн баррелей топлива. Россия же за месяц поставила 20,9 млн баррелей. На третьей позиции расположилась Мексика с 17 млн баррелей. При этом в ноябре Мексика обогнала РФ по поставкам нефти в РФ. На четвертом месте - Саудовская Аравия.
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Фото: Pixabay.com
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