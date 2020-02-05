Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Инфекция из Китая повлияет на динамику ВВП и стоимость нефти.

Экономисты оценили ущерб экономике России от коронавируса. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на данные специалистов Citi.

Наблюдается падение цен на нефть, что негативно влияет на динамику ВВП. В 2020 году стоимость барреля Brent может снизиться на 11 долларов. Это затормозит рост экономики страны на 0,28 п.п. (до 1,72%)/ Прогноз по приросту ВВП на год составит всего 2%

Однако ущерб могут обнулить инициативы Путина, связанные с демографическими мерами. Это произойдет, когда семьи потратят полученные от государства 282,3 млрд рублей. Прибавка к ВВП достигнет 0,24 п.п. В Минэкономразвития дают более оптимистичный прогноз. Чиновники считают, что прирост составит около 0,3 п.п.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат проанализировал рост ВВП России в 2019 году.