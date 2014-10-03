Россия заняла второе место по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС

Больше поставляли в страны ЕС только США.

Россия заняла второе место по доле в общей стоимости импорта газа в Евросоюз. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

За июль Россия увеличила поставки газа в ЕС на 13% к предыдущему месяцу. Общий объем поставок оценивается в 995 млн евро. Больше поставляли в страны ЕС только США. Их объем составил 2 млрд евро. Третье место занял Алжир с поставками на сумму 962 млн евро. В топ-5 также вошли Норвегия (913 млн) и Великобритания (758,8 млн).

Ранее мы сообщали, что запасы газа в хранилищах Европы к зиме превысили 80%.

Фото: pxhere.com