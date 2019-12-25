  1. Главная
Запасы газа в хранилищах Европы к зиме превысили 80%
Сегодня, 9:52
По странам высокий показатель наполнения хранилищ демонстрирует Польша.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы к зиме превысили 80%. Об этом свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe.

Уточняется, что средний уровень запасов достиг отметки в 80,34%. Это на 6,8 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Кроме того, с начала второй недели сентября Европа резко сократила темп закачки до в среднем около 170 млн куб. м. По странам высокий показатель наполнения хранилищ демонстрирует Польша (95%). Один из худших показателей зафиксировали у Дании (45%).

Ранее в США заявили об обещании ЕС отказаться от газа из России к концу 2026-го.

Фото: pxhere.com

