  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:12
603
matveyvn
Код вставки плеера

Россия заняла второе место по числу заразившихся коронавирусом

0 0

Первое место по количеству случаев заражения занимает США.

Россия заняла второе место по числу заразившихся коронавирусом. По состоянию на 12 мая в РФ зафиксировано 232 243 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным университета Джо Хопкинса, первое место по количеству случаев заражения занимает США — там более 1,3 миллиона заразившихся. Россия обогнала Испанию, где больше 227 тысяч больных COVID-19. В Великобритании 224 человек заболели новой коронавирусной инфекцией.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Видео: kremlin.ru

Теги: количество зараженных, коронавирус, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии