Первое место по количеству случаев заражения занимает США.

Россия заняла второе место по числу заразившихся коронавирусом. По состоянию на 12 мая в РФ зафиксировано 232 243 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным университета Джо Хопкинса, первое место по количеству случаев заражения занимает США — там более 1,3 миллиона заразившихся. Россия обогнала Испанию, где больше 227 тысяч больных COVID-19. В Великобритании 224 человек заболели новой коронавирусной инфекцией.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Видео: kremlin.ru