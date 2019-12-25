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Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине
Сегодня, 15:04
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matveyvn

Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине

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Решение приняло правительство РФ.

Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине. Решение приняло правительство РФ. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине.

цитата из постановления правительства

Ранее на Украине заявили, что все документы по "аннексии" Крыма были уничтожены. Об этом сообщил в интервью изданию "Гордон" на YouTube-канале бывший управляющий Генеральным штабом Владимир Замана. Эксперт возглавлял Генштаб в период с 2012 по 2014 года.

Фото: pixabay.com

Теги: литва, правительство, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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