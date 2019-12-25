Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине. Решение приняло правительство РФ. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине.
цитата из постановления правительства
Ранее на Украине заявили, что все документы по "аннексии" Крыма были уничтожены. Об этом сообщил в интервью изданию "Гордон" на YouTube-канале бывший управляющий Генеральным штабом Владимир Замана. Эксперт возглавлял Генштаб в период с 2012 по 2014 года.
Фото: pixabay.com
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