Решение приняло правительство РФ.

Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине. Решение приняло правительство РФ. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине. цитата из постановления правительства

Ранее на Украине заявили, что все документы по "аннексии" Крыма были уничтожены. Об этом сообщил в интервью изданию "Гордон" на YouTube-канале бывший управляющий Генеральным штабом Владимир Замана. Эксперт возглавлял Генштаб в период с 2012 по 2014 года.

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