Владимир Замана рассказал о потерянных Киевом документах.

На Украине заявили, что все документы по "аннексии" Крыма были уничтожены. Об этом сообщил в интервью изданию "Гордон" на YouTube-канале бывший управляющий Генеральным штабом Владимир Замана. Эксперт возглавлял Генштаб в период с 2012 по 2014 года.

По словам военного, все имеющиеся у Киева материалы, свидетельствующие об аннексии полуострова Россией, были ликвидированы. Также он отметил о безвозвратно утерянных документах, связанных с героическим сопротивлением армии Украины при "военном вторжении" в регион.

Все данные о том, что Москва нарушила крымское воздушное пространство, а также с помощью войск аннексировала полуостров, а также распоряжение Турчинова о применении ВСУ, уничтожены. Всех тех приказов больше нет Владимир Замана, экс-глава Генштаба Украины

Военный напомнил, что материалы по Крыму были изъяты по акту от 22 декабря 2017 года. Таже уничтожению подверглись документы о том, что в марте 2014 года силы Киева пытались ликвидировать российскую авиацию для того, чтобы остановить агрессию со стороны Москвы.

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Видео: YT / Алеся Бацман