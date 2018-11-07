За две-три недели "Авангард" поступит на боевую дислокацию.

Россия загрузит супероружие "Авангард" в шахты до конца года. Об этом сообщили тв "ТАСС" со ссылкой на личный источник в оборонно-промышленном комплексе страны. В ближайшее время вооруженные силы страны получат получат первый ракетный комплекс данного проекта.

Гиперзвуковой крылатый блок заступит на опытно-боевое дежурство в Домбаровской дивизии под Оренбургом. В него разместят ракеты УР-100Н УТТХ. Известно, что транспортировка произойдет в конце ноября - начале декабря. Сейчас "ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты". Также эксперты проверяют их готовность к выполнению своих функций.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России