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Россия вводит персональные санкции против ряда граждан Великобритании
Сегодня, 21:38
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Россия вводит персональные санкции против ряда граждан Великобритании

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Ранее Великобритания ввела санкции против трех российских политиков.

Россия вводит персональные санкции в отношении британцев, которые вовлечены в антироссийскую деятельность. Этим гражданам запретят въезд в Россию. Об этом говорится в распространенном комментарии замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

В комментарии говорится, что любые недружественные шаги не останутся без ответа.

Констатируем, что после выхода из ЕС Великобритания еще больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России, - говорится в документе.

Напомним, что власти Великобритании 10 декабря ввели против трех российских политиков персональные санкции из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. А 26 апреля 14 россиян попали под новые санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского.

Фото: pixabay 

Теги: ответные санкции россии, персональные санкции, санкции великобритании
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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