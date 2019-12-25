Россия ввела ограничения на полеты авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Росавиации. По данным чиновником, РФ отвечает на ранее проявленные недружественные действия трех указанных выше стран. Самолеты из Болгарии, Польши и Чехии не смогут пересекать воздушное пространство РФ. Исключением станут только специальные борта, в соответствии с выданными заранее разрешениями от Росавиации или МИДа.
С 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство.
пресс-служба Росавиации
В Федеральном агентстве воздушного транспорта России рассказали о том, что решение об ограничении полетов принято в соответствии с нормами международного права в качестве "зеркальной реакции". Напомним, что кроме Болгарии, польши и Чехии объявили о закрытии воздушного пространства для РФ Эстония и Великобритания. Запрещен даже транзит.
Польша намерена построить забор на границе с Россией.
Фото: Piter.tv
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