Польша намерена построить забор на границе с Россией

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков напомнил, что со стороны Калининграда уже установлен забор, а вот со стороны Польши – пока нет.

В Минобороны Польши упомянули о строительстве забора на границе с Россией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

Польша граничит с Калининградской областью. Протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км. В январе Варшава на фоне миграционного кризиса начала строительство заграждения на границе с Белоруссией. Его длина составит 186 км, а высота – 5 метров. В проект вложат 1,6 млрд злотых (около 400 млн долларов). Стену оснастят камерами ночного видения и датчиками движения. Окончание работ запланировано на конец июня 2022 года.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков напомнил, что со стороны Калининграда уже установлен забор, а вот со стороны Польши – пока нет. Они только планируют его создать. Он уточнил, что речь идет о строительстве забора, а не стены.

Ранее мы сообщили, что Латвия откроет въезд туристам из России по ПЦР-тесту.

Фото: wikipedia