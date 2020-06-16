Россия впервые за полтора года нарастила золотой запас

Всего золотой запас составил 2329,65 тонны.

Россия впервые за полтора года нарастила запас золота в международных резервах. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Банка России.

По итогам сентября запасы золота в российских резервах выросли на 3,1 тонны. Всего золотой запас составил 2329,65 тонны. Отмечается, что это стало первым увеличением объема находящегося в хранилищах ЦБ золота с апреля 2024 года. После этого резервы были стабильны или снижались.

Также в "РИА Новости" добавили, что по состоянию на 1 октября стоимость золота в денежном выражении составила рекордные 282,2 млрд долларов. Это произошло благодаря росту цен на драгметалл до рекордных уровней.

Ранее мы сообщали, что Россия нарастила экспорт алюминия в Китай.

Фото: pxhere.com