Россияне отдали предпочтение кофейным напиткам.

Россия впервые утратила статус "чайной страны". Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на генерального директора ассоциации Росчайкофе Рамаза Чантурию. По данным эксперта, за 2019 год жители страны выпили 180 тысяч тонн кофейных напитков, в то время как потребление чайных напитков составило всего 140 тысяч тонн.

Глава Росчайкофе рассказал, что при подсчете аналитики учитывали кофе в зернах, а также молотый и растворимые напитки. Чай учитывался всех сортов, за исключением травяных смесей. За предыдущие два года население страны предпочитало приблизительно равно количество чая и кофе - по 160 тысяч тонн, до этого времени - чай занимал лидирующую позицию.

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