Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

В ней идет речь о последствиях событий 2014 года, водной блокаде Крыма и дискриминации русского языка.

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ, в которой обвиняет украинские власти в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Об этом информирует агентство "РИА Новости".

Согласно данным СМИ, документ затрагивает события 2014 года, происходящие на территории Украины. В данной жалобе речь идет о гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, а также о последствиях обстрелов сопредельной российской территории и нападениях на дипломатические учреждения РФ и их представителей.

Кроме того Российская Федерация обвинила Украину в нарушении права на свободу слова и принятии законов о вытеснении русского языка, лишении жителей Донбасса участия в выборах и водной блокаде Крыма. Не обошли стороной и крушение малайзийского "Боинга" под Донецком летом 2014 года, к которому, по российской версии, причастны военнослужащие ВСУ.

В конце своего обращения РФ потребовала от Киева прекратить водную блокаду Крыма. Кроме того, Россия призвала украинские власти предоставить доступ свободно общаться на русском языке населению государства и перестать ущемлять в этих правах людей. Также от Украины потребовали открыть доступ к российским сетевым изданиям, сайтам и социальным сетям на территории Украины.

Ранее российский вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой прокомментировал позицию ЕСПЧ по ЛГБТ в России.

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