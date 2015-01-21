Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами – с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом информирует "РИА Новости".
Перелет в перечисленные страны возможен из Москвы. Россияне смогут отправиться в Бахрейн дважды в неделю, а в Доминикану и Молдавию – трижды в неделю.
Кроме того, начиная с 9 августа, авиаперевозчики прибавили количество рейсов в Сирию – с одного в неделю до трех. С этого же числа РФ возобновляет полеты на египетские курорты: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. На каждый из них назначено по пять рейсов в неделю.
Напомним, регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было прервано 27 марта 2020 года из-за стремительно ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19.
Ранее мы сообщали, что авиасообщение между Россией и Таиландом может открыться осенью.
Фото: pixabay.com
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