Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Все перелеты возможны из аэропортов Москвы.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами – с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом информирует "РИА Новости".

Перелет в перечисленные страны возможен из Москвы. Россияне смогут отправиться в Бахрейн дважды в неделю, а в Доминикану и Молдавию – трижды в неделю.

Кроме того, начиная с 9 августа, авиаперевозчики прибавили количество рейсов в Сирию – с одного в неделю до трех. С этого же числа РФ возобновляет полеты на египетские курорты: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. На каждый из них назначено по пять рейсов в неделю.

Напомним, регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было прервано 27 марта 2020 года из-за стремительно ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19.

Ранее мы сообщали, что авиасообщение между Россией и Таиландом может открыться осенью.

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