Россия возглавила рейтинг стран по числу мобильных Android-угроз

Чаще всего вредное ПО пытается украсть личные данные пользователя.

Россия возглавляет список стран с наименьшей безопасностью Android-смартфонов. Такие результаты привели сотрудники антивирусной компании ESET. Специалисты изучили уровень угроз для гаджетов за первое полугодие 2019 года. В России зафиксировано наибольшее количество вредоносного ПО. Это количество занимает 16% от всех вирусов для Android.

Угрозы компрометируют безопасность личных данных пользователей. Чаще всего опасные программы маскируются под банковские приложения. Эксперты установили, что 68% выявленных проблем критически опасны для стабильного функционирования мобильного устройства.

Повышенный риск у тех клиентов, которые продолжают использовать устаревшие версии ПО. В России обновления от Android Pie установлены только у 10,4 процентов пользователей. На системе Android 10 работает только 0,1 процент гаджетов.

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