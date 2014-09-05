Лидером рейтинга стала Индия.

Россия вошла в топ-3 стран с самым недорогим интернетом. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на статические данные по разным странам от Росстата.

Лидером рейтинга стала Индия. Стоимость интернета в месяц в этой стране оценивается в 7,7 доллара. Россия занимает второе место с показателем 8,7 доллара в месяц. Тройку лидеров замыкает Румыния, где за интернет платят в среднем 9,8 доллара ежемесячно.

Китай находится на четвертом месте рейтинга (11,3 доллара). В топ-5 также вошел Узбекистан (11,7 доллара). Самый дорогой интернет зафиксировали в США. Там средний ценник составляет 72,1 доллара в месяц.

Ранее мы сообщали, что в России упали продажи водки и коньяка.

Фото: pxhere.com