Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье

Во втором квартале 2021 года лидером по росту цен на жилье стала Турция. Россия заняла десятую строчку. Такие данные приводит компания Knight Frank.
Как отмечают аналитики, в Турции за год цены на жилье выросли на 29%. Второй место в рейтинге занимает Новая Зеландия, где цены стали выше на 26%. На третьем месте находятся США и Словакия, в этих странах жилье подорожало на 19%. Россия заняла десятое место рейтинга, в стране жилье стало дороже на 14%, подсчитали аналитики.
Значительный рост цен на жилье был зафиксирован в большинстве городов России, и связан он в первую очередь с введением мер государственной поддержки, — пояснили эксперты.
Речь идет про программу семейной ипотеки, выдачу материнского капитала на первого ребенка, а также льготная ипотека.
Ранее мы писали, что ЦБ предлагает распространить эскроу-счета для строительства частного жилья.
Фото: pixabay
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