ЦБ предлагает распространить эскроу-счета для строительства частного жилья

Сейчас эскроу-счета применяются в долевой застройке.

Банк России предлагает распространить использование эскроу-счетов для стриотельства частного жилья. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Отмечается, что данная мера поможет строительству коттеджей. В настоящий момент эксроу-счета применяются в долевой застройке. Однако для того, чтобы эта система начала работать для строительства частного жилья, необходимо разработать "почву" и повысить уровень ликвидности залогов.

Аналитики считают, что необходимо ввести "земельный банк". В нем будут отражаться территории с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Фото: cbr.ru