Среди стран "Большой двадцатки" (G20)наиболее бюджетно десяток яиц обойдется в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей).

Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на яйца. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на открытые данные. Авторы материала отметили, что дороже всего десяток куриных яиц среди крупных экономических систем мира обойдется в Швейцарии. Приобрести там такой товар можно более чем за 500 рублей, а на российской территории он стоит в шесть раз дешевле. Меньше всего за десяток яиц среди 127 страны просят продавцы в Индии. Речь идет о сумме в 63,9 рубля. Следом в рейтинге следует Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля).

Напомним, что согласно данным от Росстата, средняя цена в августе за десяток яиц составляла 82,1 рубля. Еще меньше ста рублей за десяток яиц можно заплатить в Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджане (99,2 рубля), а также во Вьетнаме (99,9 рубля). В антирейтинге по ценам на продукт, кроме Швейцарии, оказались Исландия (455 рублей) и Новая Зеландия (427,5 рубля). В Люксембурге десяток яиц потребуется заплатить 348 рублей, а в Дании - 344 рубля. В Японии, Бразилии и Турции за товар придется заплатить примерно по 150 рублей. От 150 до 200 рублей за десять куриных яиц у покупателя попросят в ЮАР, Мексике, Саудовской Аравии, Аргентине и Южной Корее. Дороже всего поход в магазин из стран "Большой двадцатке" обойдется в Австралии (311 рублей), США и Франции (по 299 рублей).

Фото: pxhere.com