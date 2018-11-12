Россия вошла в десятку самых инвестиционных стран Европы

В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов.

Россия вошла в топ-10 стран Европы по числу проектов, которые получают прямые инвестиции от иностранных компаний. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на результаты ислледования аудиторско-консалтинговой компании EY.

В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов. Больше всего инвестиций поступало от американских компаний, а также о компаний из ФРГ, Китая и Франции.

Лидером по инвестированию стал агропродовольственный сектор (32 проекта), затем следует производство машин и оборудования (29 проектов), химических продуктов (19 проектов) и пластика (21 проект).

Причинами привлекательности нашей страны оказались низкая инфляция и ускорение экономического роста.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай намерены развивать расчеты в нацвалютах.

Видео: YouTube / Антон Васильев