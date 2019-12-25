Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся COVID-19

Россия обогнала Китай и Иран.

По состоянию на утро 28 апреля Россия вышла на 8е место по количеству инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России + 6 411 в 83 регионах. Таким образом, в России с начала эпидемии выявлено 93 558 человек с коронавирусом.

На 28 апреля Россия по количеству инфицированных обогнала за Китаем и Иран (91 472 случаев). На 7 месте Турция с 112 112 261 случаев коронавируса. На первом месте США, где почти 1 миллион инфицированных (988 469).

Ранее: Статистика по коронавирусу в регионах России на 28 апреля

Фото: coronavirus.jhu.edu