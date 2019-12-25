При этом сейчас и в дальнейшем нужно будет соблюдать ограничения.

Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по эпидемиологической ситуации с президентом России Владимиром Путиным.

Главный санитарный врача назвала ситуация с распространением коронавируса в России достаточно стабильной. При этом сейчас и в дальнейшем, когда уровень заражения начнёт спадать, нужно будет соблюдать ограничения.

Ранее Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае.