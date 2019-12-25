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Россия вышла на плато по коронавирусу
Сегодня, 15:36
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matveyvn

Россия вышла на плато по коронавирусу

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При этом сейчас и в дальнейшем нужно будет соблюдать ограничения.

Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по эпидемиологической ситуации с президентом России Владимиром Путиным.

Главный санитарный врача назвала ситуация с распространением коронавируса в России достаточно стабильной. При этом сейчас и в дальнейшем, когда уровень заражения начнёт спадать, нужно будет соблюдать ограничения.

Ранее Голикова спрогнозировала серьезный рост смертности от коронавируса в мае.

Теги: анна попова, коронаврус, плато, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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