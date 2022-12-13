Россия вынесет тему теракта против Татарского на обсуждение в Совбезе ООН

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что участники организации получат всю необходимую фактологию по произошедшему 2 апреля.

Россия намерена вынести на обсуждение в Совбезе ООН тему теракта, который случился в Петербурге 2 апреля отношении военкора Владлена Татарского. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат напомнила, что Россия возглавляет СБ ООН в течение текущего месяца. Страна сделает всё для отстаивания своих интересов перед Западом, который настраивает другие страны враждебно по отношению к ней.

Участники организации получат всю необходимую фактологию относительно произошедшего, подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова назвала нацистскими слова Подоляка об отмене российского культурного пространства.

Фото: МИД РФ