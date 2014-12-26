Россия в перспективе может уйти от профилактического отключения горячей воды летом

Владимир Кошелев не смог назвать сроки, в которым россиянам перестанут планово отключать воду на летний период.

Россия в перспективном будущем может уйти от профилактического отключения горячей воды в городах на летний период времени. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты уточнил, что добиться этого решения от властей позволит модернизация коммунальных сетей. В качестве примера политик сообщил о новых районах с собственными котельными. Там не отключается горячая вода на лето.

Постепенная модернизация всех сетей рано или поздно, конечно, к этому должна привести, если правильно выстраивать все процессы... Этими локальными объектами можно проблему закрывать, и с новым подходом уходить от постоянного летнего отключения. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Еще одно предлагаемое законодателем решение проблемы является возрождение в стране доходных домов. По мнению Владимира Кошелева, это поможет развить в стране инфраструктуру за счет привлечения частного капитала. Депутат уточнил, что отличие доходных домов от существующей практики арендного жилья заключается в наличии отдельного статуса, в появлении возможностей для профессиональных инвесторов, в существовании прозрачного ценообразования и четких правил для арендаторов. Однако на текущем этапе в Госдуме не могут назвать конкретные сроки, в которые россиянам перестанут отключать горячую воду на лето.

Вопрос сложен в том плане, что он неоднородный. Где-то уже есть свои котельные и отключение горячей воды просто как класс отсутствует. Где-то этого нет, - объясняет парламентарий. - Единого ответа нет. Надо изучать все эти примеры и двигаться. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ.

Фото: pxhere.com